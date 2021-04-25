Земан "злив" відомості про смертельний вибух: у Сенаті Чехії назвали наслідки

У Чехії "наїхали" на Мілоша Земана через те, що він поділився відомостями з відкритої справи про вибух на складах боєприпасів / Reuters

Очільник верхньої палати парламенту Чехії (Сенату) Мілош Вистрчіл вважає, що президент країни Мілош Земан у неділю, 25 квітня, "злив" відомості зі справи про вибух на складах боєприпасів у східній частині держави у 2014 році, і цим міг нашкодити.

Через слова чеського лідера безпека країни може опинитися під загрозою, написав глава Сенату у своєму акаунті в Twitter.

На його думку, через слова Земана розслідування вибуху може ускладнитися.

"Я переконаний, що президент Земан у своєму сьогоднішньому виступі поділився інформацією з живого досьє, і таким чином він може поставити під загрозу безпеку Чеської Республіки та серйозно ускладнити успішне розслідування справи", – вважає політик.

Нагадаємо, Мілош Земан 25 квітня сказав, що є дві версії смертельного вибуху на складах боєприпасів – необережне поводження з боєприпасами та причетність спецслужб іншої країни.

Вибух на складах боєприпасів стався у чеському селі Врбетіца 16 жовтня 2014 року, було багато руйнувань, загинули два місцевих жителі.

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш 17 квітня 2021 року заявив, що Прага знайшла в організації вибуху російський слід.

На чеській території оголошено у розшук можливих співробітників Головного управління Генштабу Міноборони Росії (раніше називалося Головне розвідуправління) Олександра Петрова та Руслана Боширова. За відомостями ЗМІ, справжнє ім'я "Петрова" – Олександр Мишкін, а "Боширова" – Анатолій Чепіга.

"Петрова" та "Боширова" підозрювали в отруєнні експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яке сталося у березні 2018 року у британському Солсбері.

Реакція Росії на звинувачення з боку Чехії та "дипломатична війна"

У РФ влада назвала звинувачення у причетності до вибуху на складах боєприпасів обурливими та голослівними.

Потім стартувала "дипломатична війна" – чеська сторона прийняла рішення виставити 18 дипломатів Росії, а РФ вислала 20 співробітників посольства Чехії.