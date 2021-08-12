Землю накрили масштабні пожежі, п'ять з шести континентів - у вогні

Лісова пожежа в Каліфорнії стала наймасштабнішою в історії штату/ Фото Reuters

Землю охопили пожежі. Горять ліси в Греції, США, Австралії, Росії. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) показало карту пожеж з космосу.

На карті видно червоні точки, деякі з них - це виверження вулканів або смолоскипи вогню на газових родовищах, проте більшість - лісові пожежі.

Місцями територія майже вся червона від вогню.

Пожежі видно навіть з космосу / скріншот firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Лісові пожежі - де у світі вирує вогонь

Після тижневої спеки, найгіршої за три десятиліття, пожежі охопили Грецію. На Пелопоннеському півострові евакуюють десятки населених пунктів.

За своїми масштабами і завданих збитків пожежа на грецькому острові Евбея, ймовірно, є найгіршим в історії країни. Вигоріло понад 500 тисяч акрів площі. Ця цифра може досягти 700 тисяч акрів. Це найбільші збитки внаслідок однієї пожежі в історії країни.

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Допомогу в гасінні пожеж в Греції надають 22 країни, зокрема і Україна.

Пожежа на грецькому острові Евбея, ймовірно, є найгіршою в історії країни / Фото Reuters

У гасінні пожеж у Греції допомогу надають 22 країни / Фото Reuters

Штат Каліфорнія в США продовжує атакувати пожежа Діксі, що спалахнула 14 липня. Вона став наймасштабнішою в історії штату і знищила щонайменше тисячу будівель, 550 з яких - житлові будинки, інформує Associated Press.

Сильні вітри і складний рельєф місцевості ускладнюють гасіння полум'я. За оцінками пожежників, в Каліфорнії під загрозою залишаються ще близько 14 тисяч будинків.

Крім Каліфорнії ще близько 100 пожеж тривають в 15 американських штатах, в основному в західній частині країни.

Пожежа Діксі почалася в Каліфорнії 14 липня / Фото Reuters

Сильні вітри і складний рельєф місцевості ускладнюють гасіння полум'я в Каліфорнії / Фото Reuters

Вирують пожежі і в Росії. В Якутії 9 серпня був введений режим НС регіонального характеру. Вогонь підібрався до житлових будинків і загрожує людям. Дим від пожеж в Якутії дійшов до Челябінської області. Жителі регіону скаржаться на запах гару. 11 серпня, росЗМІ повідомляли, що лісова пожежа в селі Ергелех рухається в бік Якутська. Вогонь підібрався до міста вже на 50 кілометрів.

В Якутії вирують пожежі / Фото Reuters

Лісова пожежа в селі Ергелех рухається в бік Якутська / Фото Reuters

Дим від пожеж в Якутії дійшов до Челябінської області / Фото Reuters

У Чорногорії в місцевості Мало Брдо поблизу Подгориці спалахнула пожежа в другій половині дня в неділю, 8 серпня, передає RTCG. Вогонь поширився дуже швидко, враховуючи сильний вітер, під загрозою опинилися житлові будинки.

Завдяки оперативному втручанню пожежників вогонь вдалося стримати. Мер міста Іван Вукович заявив, що причиною пожежі став підпал.

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В Алжирі спалахнули десятки пожеж, там загинули 42 людини, зокрема 25 солдатів, які рятували місцевих жителів, пише The Washington Post. Зазначається, що кілька солдатів отримали сильні опіки.

Район Кабіле, розташований в 100 км на схід від столиці цієї північноафриканської країни, усіяно важкодоступними селами і має обмежену кількість води.

Деякі жителі втекли, а інші намагалися стримати вогонь самостійно, використовуючи відра, гілки та примітивні інструменти. У регіоні немає водоскидних літаків.

Міністр внутрішніх справ Камела Бельджуда заявив, що причиною пожеж могли стати підпали.

Як повідомляв Главред, в Туреччині, після страшних лісових пожеж, Чорноморське узбережжя накрили повені, що затопили населені пункти.

Зливи відбувалися на півночі країни 10 і 11 серпня. Зокрема, найбільше залило провінції Синоп і Бартін, де зникла 80-річна жінка. Крім того, важка ситуація спостерігається в провінціях Карабюк і Кастамону.