"Чекаємо в Криму": у Путіна не виключили приїзду Лукашенка на півострів

Олександр Лукашенко / УНІАН

Олександр Лукашенко може здійснити візит до захопленого Російською Федерацією Криму.

Як заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков ефірі телеканалу Росія 1, у Кремлі розраховують, що Лукашенко приїде до Криму.

"Чи чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про те, що в Україні державний суверенітет нібито "тане".

Як підкреслив він на форумі регіонів Росії і Білорусі, український і білоруський народи повинні завжди бути разом.

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"Дякую всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітет і незалежності Білорусь ... це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так вже сталося", - заявив він.

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Водночас Лукашенко зазначив, український народ залишається братнім.