Дружина Навального різко звернулася до Путіна

Вирок своєму чоловікові Юлія Навальна назвала особистою помстою Путіна.
Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія заявила, що проблеми зі здоров'ям у Навального почали з'являтися ще місяць тому.
"Всі, хто знайомий з Олексієм, знають: він не буде скаржитися до останнього. Буде терпіти, намагатися впоратися сам і жартувати", - написала Юлія Навальна на своїй сторінці в Instagram.
Вона стверджує, що проблеми зі спиною у її чоловіка почалися місяць тому – коли він перебував у московському СІЗО, але після етапування в колонію його стан погіршився.
За її словами вона знайшла лікаря, який був готовий приїхати і оглянути Олексія Навального, а адвокати писали відповідні клопотання.
"Олексій забороняв нам говорити про це, щоб це не виглядало, як ніби він скаржиться", – визнає Юлія Навальна.
За її словами, чоловік просив передати ліки, але тюремники не пропустили ні медикаменти, ні записку з гімнастичними вправами, які можуть полегшити біль.
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"Я вимагаю дати Олексію можливість лікуватися у тих лікарів, яким він довіряє. Путін вже на всю країну розповідав, що читає мої звернення до нього. Так от: я вимагаю негайно звільнити мого чоловіка, Олексія Навального, якого він запхав у в'язницю незаконно. Запхав тому, що боїться політичної конкуренції і хоче сидіти на троні до кінця життя. Те, що відбувається зараз, - це особиста помста і розправа над людиною, яка відбувається у нас на очах. Це має бути негайно припинено", - заявила Юлія Навальна.
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Справа Навального - про що раніше повідомляв Главред:
- Російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня прибув до Росії з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння хімічною речовиною Новачок. В аеропорту Шереметьєво Навального затримали співробітники поліції, так як він перебував у федеральному розшуку. Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в ухиленні від проходження заходів з контролю режиму умовного терміну.
- 2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному. Суд прийняв рішення замінити йому умовний термін у справі Ів Роше на реальний. Політик був засуджений на 3,5 роки позбавлення волі. Суд врахував час перебування Навального під домашнім арештом, внаслідок чого його відправили в колонію на 2,8 років.
- Захід вимагає звільнити Навального. Європейський суд з прав людини закликав РФ випустити політика, однак у Росії не мають наміру виконувати вимогу ЄСПЛ.
Чому затримали Навального
У Олексія Навального є умовний термін - 3,5 роки з випробувальним терміном 5 років. Його політик отримав за звинуваченням у розкраданнях у фірмах Ів Роше.
Термін повинен бути закінчуватися 30 грудня 2020. За російським законодавством умовний засуджений повинен з певною періодичністю відзначатися за місцем реєстрації.
До свого отруєння, коли опозиціонер був здоровий і перебував у Росії, він не прийшов на реєстрацію шість разів:
- 13 січня,
- 27 січня,
- 3 лютого,
- 16 березня,
- 6 липня,
- 17 серпня.
Незважаючи на це, дружина Навального отримала дозвіл на його транспортування до Німеччини, коли він перебував у комі.
Як повідомляють ЗМІ, під час лікування у російських правоохоронців претензій до Навального не виникало. Питання почали з'являтися після 12 жовтня, коли його виписали з клініки Шаріте.
Однак Навальний продовжував перебувати в Німеччині. За два дні до закінчення його випробувального терміну ФСВП відправила Навальному попередження: якщо до 29 грудня 2020 року, він не приїде, то служба може попросити замінити умовний термін на реальний.
Незважаючи на попередження, опозиціонер не прибув до Росії. Після чого ФСВП, згідно із законом, 30 грудня оголосила Навального в розшук.
2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному про заміну йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше-політик засуджений на 3,5 роки. Суд врахував час його перебування під домашнім арештом, внаслідок чого Навального мають намір відправити в колонію на 2 роки 8 місяців.
Бабушкінський районний суд міста Москви 20 лютого відхилив апеляцію захисту Навального і підтвердив законність заміни йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше. Навального відправлять до колонії № 2 у місті Покров Володимирської області на 2,5 роки.