Дружина Навального різко звернулася до Путіна

Дружина Навального звернулася до Путіна / Instagram

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія заявила, що проблеми зі здоров'ям у Навального почали з'являтися ще місяць тому.

"Всі, хто знайомий з Олексієм, знають: він не буде скаржитися до останнього. Буде терпіти, намагатися впоратися сам і жартувати", - написала Юлія Навальна на своїй сторінці в Instagram.

Вона стверджує, що проблеми зі спиною у її чоловіка почалися місяць тому – коли він перебував у московському СІЗО, але після етапування в колонію його стан погіршився.

За її словами вона знайшла лікаря, який був готовий приїхати і оглянути Олексія Навального, а адвокати писали відповідні клопотання.

"Олексій забороняв нам говорити про це, щоб це не виглядало, як ніби він скаржиться", – визнає Юлія Навальна.

За її словами, чоловік просив передати ліки, але тюремники не пропустили ні медикаменти, ні записку з гімнастичними вправами, які можуть полегшити біль.

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"Я вимагаю дати Олексію можливість лікуватися у тих лікарів, яким він довіряє. Путін вже на всю країну розповідав, що читає мої звернення до нього. Так от: я вимагаю негайно звільнити мого чоловіка, Олексія Навального, якого він запхав у в'язницю незаконно. Запхав тому, що боїться політичної конкуренції і хоче сидіти на троні до кінця життя. Те, що відбувається зараз, - це особиста помста і розправа над людиною, яка відбувається у нас на очах. Це має бути негайно припинено", - заявила Юлія Навальна.

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Справа Навального - про що раніше повідомляв Главред:

Російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня прибув до Росії з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння хімічною речовиною Новачок. В аеропорту Шереметьєво Навального затримали співробітники поліції, так як він перебував у федеральному розшуку. Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в ухиленні від проходження заходів з контролю режиму умовного терміну.

2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному. Суд прийняв рішення замінити йому умовний термін у справі Ів Роше на реальний. Політик був засуджений на 3,5 роки позбавлення волі. Суд врахував час перебування Навального під домашнім арештом, внаслідок чого його відправили в колонію на 2,8 років.

Захід вимагає звільнити Навального. Європейський суд з прав людини закликав РФ випустити політика, однак у Росії не мають наміру виконувати вимогу ЄСПЛ.