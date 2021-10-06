Дружина Саакашвілі вперше відреагувала на відео з його новою дівчиною Ясько

Саакашвілі і Ясько / скріншот

Дружина третього президента Грузії, голови виконкому української Нацради реформ Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс відреагувала на відео з його новою дівчиною, депутатом від Слуги народу Єлизаветою Ясько.

Вона заявила, що зберігає спокій, незважаючи на особисті емоції.

Відповідна заява з'явилася в середу, 6 жовтня, на сторінці Рулофс в Facebook.

Дружина Саакашвілі написала, що він є політв'язнем.

"Як громадянин Грузії я повністю приєднуюся до вимоги його звільнення... Незважаючи на особисті емоції я зберігаю спокій і віру в те, що ми вийдемо переможцями з цієї битви", – написала вона.

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Рулофс зазначила, що зміст відео, опублікованого на сторінці Саакашвілі, був для неї несподіваним, а форма абсолютно неприйнятна, підкреслила вона.

Як відомо, у Саакашвілі був оформлений шлюб з 52-річною громадянкою Нідерландів Сандрою Рулофс, у них двоє синів - 16-річний Ніколоз і 21-річний Едуард.

Зазначимо, що різниця у віці між Саакашвілі і Ясько становить 22 роки.

Раніше повідомлялося про те, що пара жила разом з середини літа в селищі Лісники під Києвом. Перші спільні знімки Ясько і Саакашвілі почали з'являтися в Мережі в червні 2020 року.

Затримання Саакашвілі

Вранці 1 жовтня Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі. Увечері Саакашвілі затримали - про це повідомив під час брифінгу прем'єрміністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Президент України Володимир Зеленський стурбований новинами про затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі в Грузії, заявив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Лідер країни відверто висловилася про можливість його помилування. "Моя відповідь проста і остаточна: Ні і ніколи", - заявила вона.