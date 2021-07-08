Жорстка умова ФРН від України щодо СП-2: у МЗС оголосили план на перемовини Зеленського з Меркель

Зеленський має намір серйозно поговорити з Меркель щодо ситуації з Північним потоком-2, - МЗС України / УНІАН

Президент Володимир Зеленський має намір провести принципову розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель щодо запуску російського трубопроводу Північний потік-2. Україна цінує підтримку Німеччини і дякує Берліну, проте на сторони очікує серйозна дискусія щодо питань, з яких вони дотримуються протилежної точки зору. Українська держава не має наміру відступати від своєї позиції щодо того, що СП-2 є загрозою національній безпеці країни. Про це заявив мністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час конференції щодо реформ у Вільнюсі він сказав про те, що Зеленський відправляється до Берліну з чіткою і принциповою позиції з питань, які надзвичайно важливі для України.

"Президент їде на зустріч з принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні "Північного потоку-2", буде принципова розмова", - сказав Кулеба.читайте такожБудапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2

Також він додав, що Київ не має наміру змінювати свою точку зору щодо того, що реалізація російського енергетичного проекту несе загрозу національній безпеці України.

"Інтереси України саме у сфері безпеки повинні бути враховані", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією у Києві закликав США і Євросоюз зупинити завершення будівництва Північного потоку-2. За його словами, російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці української держави.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет сказав, що якщо Володимир Путін використовуватиме газопровід СП-2 проти України, Європа в будь-який момент зможе припинити роботу трубопроводу.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявляв, що Газпром фактично влаштував шантаж Європи. Росіяни в цьому році зарезервували прокачування тільки 40 мільярдів кубометрів газу і намагаються виторгувати у ЄС схвалення на запуск Північного потоку-2, відмовляючись від використання української ГТС.

Дипломат Костянтин Грищенко вважає, що якщо після парламентських виборів у Німеччині новим канцлером стане кандидат від Партії зелених, запуск трубопроводу Північний потік-2 можуть відкласти на 3-4 роки.