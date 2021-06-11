Журнал Time розмістив на своїй обкладинці відображення Путіна в окулярах Байдена

Зустріч лідерів США і Росії повинна відбутися в Женеві / REUTERS

Популярний американський журнал Time розмістив на обкладинці свого свіжого випуску зображення президента США Джо Байдена в темних окулярах. А ось у відображенні сонцезахисних окулярів зображений президент РФ Володимир Путін.

Ілюстрацію, яка прикрашатиме червневий випуск видання, опублікували напередодні зустрічі президентів. Автором малюнка став американський художник Тім О'Брайен.

Його роботи з'являлися на обкладинках і внутрішніх сторінках таких журналів, як Time, Rolling Stone, GQ, Esquire, National Geographic, Der Spiegel і багатьох інших. Крім того, саме його ілюстрації використовує поштова служба США для марок.

"Коли Джо Байден вирушав за кордон, журнал Time Magazine попросив мене попрацювати над обкладинкою. Ця обкладинка показує впевненого президента, який стикається з Путіним", - пояснив О'брайен.

Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:

Сполучені Штати і РФ 24 травня провели попередні консультації з питань американо-російських відносин. Сторони домовилися про продовження подальших переговорів у форматі саміту Вашингтона і Москви.

Президент США Джо Байден і господар Кремля Володимир Путін проведуть зустріч 16 червня в Женеві, про що офіційно повідомили 25 травня в Білому домі і Вашингтоні.

Байден на переговорах з Путіним заявить про підтримку територіальної цілісності України, вважає представник Білого дому Аманда Слоат.

Як розповів заступник Міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, Путін на зустрічі з Байденом попросить американського президента підтримати так званий "діалог" Києва з бойовиками "ДНР" і "ЛНР", а також імплементацію других Мінських угод.