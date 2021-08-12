Страшна трагедія в Єгипті: кобра виповзла з коробки в багажнику і вбила п'ятьох людей в авто

П'ятеро людей загинули в Єгипті після нападу кобри / arabnews.com

В Єгипті сталася страшна трагедія: кобра, яку перевозили в коробці, по дорозі вислизнула з неї і вбила людей, які знаходилися в автомобілі.

В результаті загинули четверо пасажирів і водій, пише видання Arab News.

Моторошна історія почалася після того, як співвласник мікроавтобуса попросив водія доставити тварину з міста Олександрія в Кафр-еш-Шейх. Той погодився і поставив коробку з небезпечним вантажем в багажник.

При цьому в в машину підсіли ще чотири людини-члени однієї сім'ї. При цьому невідомо, чи знали пасажири про кобру в багажнику.

Відзначається, що під час поїздки змія вибралася з коробки, під пасажирськими сидіннями проповзла в салон і напала на всіх людей, що знаходяться в ньому, включаючи водія. В результаті п'ятеро людей загинули.

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Після цього некерований мікроавтобус потрапив у ДТП-він врізався в бетонну огорожу.

/ arabnews.com

Коли кобра спробувала втекти, очевидці зловили її і вбили.

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