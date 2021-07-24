Моторошна ДТП з автобусом у Польщі: стало відомо про загиблого українця

У Польщі в результаті ДТП загинув українець / PAP

Один українець загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася в Польщі.

Про жертву страшної аврії розповів в ефірі каналу Україна 24 радник посланник посольства України в Польщі Олег Куць.

Нагадаємо, поблизу міста Радомсько, Лодзинське воєводство, в Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро громадян України.

"24.07.21 поблизу м. Радомсько, Лодзинське воєводство, сталася ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Ніссан. В результаті ДТП постраждали 7 громадян України, яких доставили в медичні установи в Лодзь, Радомсько, Пйотркув-Трибунальський і Ченстохове", - повідомляє посольство України в Польщі в Twitter.

У посольстві зазначили, що станом на 16:00 в медичних установах перебувають 6 громадян України, 1 громадянин виписаний з лікарні.

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"Надається необхідна консульська допомога. Справа перебуває на контролі посольства, ЦКУ в Кракові та Департаменту консульської служби МЗС України", - йдеться в повідомленні.

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