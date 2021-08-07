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Моторошне видовище: у США дотла вигоріло ціле місто

7 серпня 2021, 17:59
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Пожежа в Каліфорнії спопелила місто Грінвіл.

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Полум'я охопило 1300 квадратних кілометрів / Соцмережі

У Каліфорнії (США) вирує велика пожежа. В епіцентрі стихії опинилося Грінвілл - містечко в Північній Каліфорнії. Населення міста евакуювали, а від нього самого практично нічого не залишилося, пише Glabal news.

Вогонь спопелив історичний центр населеного пункту, будівлям якого понад сто років. Крім цього, знищені АЗС, храм, готель, бари та інші громадські заклади.

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"Вогонь спалив весь наш центр. Наші історичні будинки, наші житла, малі підприємства та школи. Все втрачено", - розповідають жителі.

Тим часом, що стало причиною пожежі, яка спалахнула 14 липня, поки невідомо. Передбачається, що лихо могли викликати іскри через падіння дерева на електричні дроти. Станом на сьогоднішній день, 7 серпня, вогонь охопив понад 1 300 квадратних кілометрів. Це - третя за масштабами пожежа в історії Каліфорнії.

Нагадаємо, лісові пожежі в Туреччині вже охопили курортні Бодрум і Мармарис. Відпочивальники страждають від їдкого диму і стверджують, що вогонь наближається до готелів. Над містами невпинно літають вертольоти, які скидаючи воду з неба, намагаються загасити вогонь.

Також раніше Главред писав, що Російська Якутія палає вогнем. На території зафіксовано понад 200 осередків пожеж, які захопили півтора мільйона гектарів лісів. Вогонь вже видно з космосу.

масштабна пожежа
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