Моторошне видовище: у США кілька блискавок одночасно вдарили в машину з дітьми

Удар був сильним, але всі пасажири вижили / скріншот

В американському штаті Канзас кілька днів вирує негода. Місто накрили зливи і блискавка. Страшний інцидент трапився під час потужної грози на трасі поблизу містечка Вейверлі - відразу кілька блискавок потрапили в рухомий автомобіль сповнений дітей. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомляє 1news, під час удару блискавок в машині знаходилися чотири людини, в тому числі двоє дітей. Всі вони відбулися переляком.

читайте такожНа Київщині блискавка "підбила" легковик: у мережі показали фотоУ мережі з'явилося відео, відображене очевидцями. Кадри з відеореєстратора зафіксували моторошний момент, коли в машину вдарилися кілька блискавок, які спровокували вогняний спалах. Однак машина не загорілася.

Блискавка в Україні: про що писав Главред

У Херсонській області біля села Чорнянка Каховського району місцевого жителя, який працював у полі під час сильної грози, вбила блискавка. Очевидці кажуть, що у чоловіка була в руках металева мотика.

У Черкаській області в селі Софіївка під час грози від удару блискавки загинули дві людини, які відпочивали біля водойми. Ще одна жінка госпіталізована в лікарню.

У селі Малий Кривотин Житомирської області в одному з будинків блискавка вдарила дівчинку, 2006 року народження, яка говорила по телефону. Спочатку постраждала потрапила в реанімацію центральної лікарні, а потім її перевели в травматологічне відділення.