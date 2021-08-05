По-звірячому зґвалтував і вбив: в Індії священник кремував 9-річну дівчинку на очах у батьків

Згвалтування дитини в Індії / Reuters

В Індії не вщухають масові протести через моторошне вбивство 9-річної дівчинки. Дівчинка жила в селі Нангал, недалеко від Делі, і була дочкою бідної подружньої пари-жебраків.

Як пишуть ЗМІ, в неділю, 1 серпня, батько попросив її набрати води з охолоджувача в сусідньому крематорії. Коли дитина не повернулася через годину, мати дівчинки отримала дзвінок від священика крематорію і швидко прибула на місце. Там вона знайшла на лавці нерухоме тіло своєї дочки, з синім язиком і синцями в різних місцях і опіками по всій руці.

"Коли вона не повернулася протягом години, я пішла її шукати. Я знайшла її в крематорії. Вона лежала на землі. Її губи були синіми, під носом була кров, у неї були синці на руках, а її одяг був мокрим", — розповіла жінка BBC.

Місцевий священик, який за даними ЗМІ є Брахманом вищої касти, разом з трьома іншими чоловіками підійшов до жінки і заявив їй, що дитина була вражена електричним струмом, коли набирав воду, і відразу наполіг на негайній кремації для дівчинки.

"Він тиснув на мене, щоб негайно кремувати тіло, і відмовляв мене викликати поліцію. Він сказав, що якщо ви зателефонуєте до поліції, буде тривала судова тяжба, моя дочка буде доставлена в лікарню, де поліція і лікарі виймуть її органи і продадуть їх", — розповіла мама загиблої.

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За словами жінки, їй не тільки погрожували, а й пропонували хабар.

Потім священик почав кремацію, яка передбачає спалювання тіла, а сім'ю змусили сидіти на відстані.

Сім'я протестувала проти кремації, змусивши залучити ще кількох жителів села, які загасили вогонь. Як пише видання Newslaundry, в результаті від дівчинки залишилися тільки ноги, частина шкіри голови і частина стегна. Це все, що жителі змогли витягти, коли погасили вогонь.

Поліцейські підрозділи судово-медичної експертизи перевіряють докази, включаючи тілесні рідини з одягу дівчинки, для перевірки заяв про сексуальне насильство.

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Однак лікарі, які провели розтин через пару днів, заявили, що спалення тіла унеможливило встановлення причини смерті.

Близько 200 жителів села почали гасити вогонь, блокувати дороги і протестувати, закликаючи притягнути до відповідальності вбивць дитини.

Головний міністр Делі Арвінд Кейрівал відвідав сім'ю після звинувачення в мовчанні щодо передбачуваного злочину. Він оголосив про компенсацію в розмірі 1 мільйона рупій (13 478 доларів США) для сім'ї і розпорядився провести судовий розгляд.

Даліти, які належать до найнижчої індуїстської кастової ієрархії, особливо вразливі до таких злочинів і страждають від дискримінації та гендерного приниження з боку верхніх каст і влади.

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