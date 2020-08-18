1 сентября "на носу": во сколько обойдется собрать ребенка в школу

Эксперты подсчитали стоимость сбора ребенка в школу / УНИАН

1 сентября уже "на носу" и родители интересуются, во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу.

Эксперты подсчитали затраты и выяснили, что на мальчика придется потратить не менее 2500 тысяч грн. Как сообщает ТСН, стоимость всего необходимого к школе для девочки уже обойдется родителям в 3000 гривен.

"Более половины этой суммы пойдет на одежду школьника. Стоимость покупок на девочек выше - почти 3 тысячи. Новый портфель можно приобрести за 400 гривен. Набор канцтоваров обойдется в почти 350 гривен", - говорится в сообщении.

Специалисты дают важный совет, что если покупать поддержанные вещи, то эту стоимость можно уменьшить на 40%, ну а если покупать все новое, то придется раскошелиться.

Новый учебный год

Как ранее писал Главред, в Министерстве здравоохранения разработали специальный алгоритм, на базе которого дети должны пойти в школу с 1 сентября. Рекомендации предусматривают маршруты учеников в школу и расписание допуска учащихся к обучению в учреждениях образования.

Ранее Максим Степанов сделал заявление, согласно которому с 1 сентября школы не будут работать в регионах, городах или районах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности.