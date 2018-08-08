Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко

Георгий Коваленко

8 августа, в 10.00, на сайте «Главред» состоится чат на тему «Будущее православной церкви Украины» с ректором Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православным священником, общественным деятелем, философом, богословом, блогером протоиереем Георгием Коваленко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем «Главреда» и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.