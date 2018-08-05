Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес

Древнее наследие Крыма уничтожается оккупантами

В аннексированном Крыму русская оккупационная "власть" проводит так называемый музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе"; действо происходит прямо на руинах древнего греческого города Херсонес Таврический, и может привести к разрушению памятника.

Строительные работы по возведению сцены и мест для зрителей состоялись на бывшей портовой части древнего Херсонеса и на территории так называемой римской цитадели, отметил в комментарии "Громадському радіо" археолог, заведующий сектором археологии заповедника София Киевская Тимур Бобровский..

На последней, по словам археолога, находятся древние остатки строений античного и византийского времени.

"Это съемные конструкции. В основном они сделаны из дерева, которые размещаются непосредственно на остатках. По убеждению проектировщиков, эти строения не контактируют с древними кладками. Но то, что мне удалось увидеть на видео, которых достаточно много, это не совсем так. И, без сомнения, подобные конструкции сильно увеличивают нагрузку на эти древние кладки. В перспективе это может привести к разрушению", - рассказал Бобровский.

Также, по словам археолога, на руинах вовсю "резвится" тяжелая строительная техника.

Читайте такжеДелегация ОБСЕ собралась посетить Крым"Она ездит непосредственно по древнему городу. Оттуда вывозятся уже отработанные и исследованные археологами так называемые "отвалы". Их вывозят. Вместе с ними, пожалуй, вывозят и часть культурного слоя. Потому что можно видеть, что в этих отвалах попадаются целые мраморные колонны", - говорит археолог.

Ранее сообщалось, что в Крыму пересохло русло одной из крупнейших рек полуострова - Биюк-Карасу.