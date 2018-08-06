Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК

Количество техники у террористов и оккупантов увеличилось в 8,5 раз

Совместный центр по контролю и координации по вопросам прекращения огня заявил, что причиной резкого увеличения инцидентов с нарушением "режима тишины" на Донбассе стало резкое увеличение Россией переброски тяжелой техники и вооружений - озвучена цифра превышения в 8,5 раз. Об этом на своей

«По сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентный — более чем 200 единиц, или в 8,5 раз — рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении пресс-центра ООС на своей странице в Facebook

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В частности, на Донбассе обнаружили до двух батальонов танков, два дивизиона самоходной артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, около сотни ББМ, средства ПВО и т.д.

«В целом на протяжении только одной недели, с 28 июня по 3 августа, СММ ОБСЕ зарегистрировала 216 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ. Это 94% всех зарегистрированных случаев нарушения режима прекращения огня и на 24% больше, по сравнению с предыдущей неделей», — заявили в пресс-центре ООС.

2 августа на оккупированной территории Донецкой области беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил две батареи РСЗО БМ-21 «Град», две батареи 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, более 20 единиц бронетехники, которые передвигались колоннами вне выделенных мест хранения вооружения.

Читайте такжеТеррористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населенияЗа этот период погибли двое украинских военных и еще семеро получили ранения. 3 августа в подконтрольном Украине поселке Железный в результате обстрела оккупантов ранение получила 80-летняя женщина.

При этом военизированные российские формирования препятствуют деятельности Миссии ОБСЕ и ограничивают доступ к участкам разведения сил: на протяжении недели (с 27 июля по 2 августа) боевики 14 раз обстреляли беспилотники ОБСЕ и дважды устанавливали помехи с помощью спецсредств, а также 176 раз запрещали патрулям СММ ОБСЕ доступ к предусмотренным договоренностями объектам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе.