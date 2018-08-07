«Силище такая у ворюг»: в парке Одессы неизвестные украли 100 новых скамеек

В Одессе украли 100 новых лавочек

Неизвестные украли в Преображенском парке Одессы почти 100 новых лавочек, заявил мэр города Геннадий Труханов.

«Было установлено более 100 скамеек. Вечером завезли, а ночью все скамейки вырвали. Силище такая у наших ворюг — практически все их вырвали», — сообщил Труханов в ходе аппаратного совещания.

Мэр также рассказал, что за полгода только в Киевском районе Одессы было украдено 89 люков, при этом мэр дал поручение разобраться с пунктами приема металлолома, сообщает "Думская".

Напомним, в Одессе неизвестный украл недавно установленный памятник коту-геймеру.