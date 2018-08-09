Чат с Григолом Катамадзе

Григол Катамадзе

10 августа, в 09.30, на сайте «Главред» состоится чат с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Украине в 2000-2007 и 2009-2013 годах Григолом Катамадзе.

В ходе чата с Григолом Катамадзе вы сможете обсудить вопросы, связанные с 10-й годовщиной войны России против Грузии, политической ситуацией в Грузии и будущими президентскими выборами там, а также все нюансы грузинско-украинских отношений. Кроме того, Григол Шалвович готов ответить на вопросы, которые касаются налоговой сферы, в частности, либерализации налогового законодательства Украины и проекта Налогового кодекса, разработанного Ассоциацией налогоплательщиков, проекта закона на выведенный капитал и создания Национального бюро финансовой безопасности.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем «Главреда» на темы, касающиеся украинской экономики, реформ, работы фискальных органов, борьбы с коррупцией, а также грузинского опыта реформ и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.