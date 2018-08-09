Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара

В Киеве на следующей неделе усилится жара, спрогнозировала синоптик

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве во вторник, среду — 14-15 августа, усилится жара.

В пятницу, 10 числа, в столице осадки не ожидаются, температура воздуха не превысит 28 градусов со знаком плюс, говорится на странице эксперта в Facebook.

“В Киеве 10 августа — идеальные условия для работы на свежем воздухе, прогулок, развлечений для детей и молодежи...”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через полтора месяца и может установить рекорд продолжительности.