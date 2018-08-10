В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных

В Киеве на выходных будет гроза, спрогнозировали в Укргидрометцентре / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 12 августа, в Киеве ночью и днем будет слабый дождь с грозой.

В субботу, 11 числа, в столице осадки не ожидаются, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на выходных днем температура воздуха составит 27… 29, а ночью — 14… 16 градусов со знаком плюс.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве во вторник, среду — 14-15 августа, усилится жара. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.