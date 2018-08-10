В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных

В субботу в столице температура воздуха не превысит +29 градусов, отметили синоптики.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 12 августа, в Киеве ночью и днем будет слабый дождь с грозой.
В субботу, 11 числа, в столице осадки не ожидаются, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, на выходных днем температура воздуха составит 27… 29, а ночью — 14… 16 градусов со знаком плюс.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве во вторник, среду — 14-15 августа, усилится жара. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.