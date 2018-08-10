Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина

Поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина. / УНИАН

Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, уже получивший звание поезда "четырех столиц", хотят продлить до эстонской столицы Таллина.

Об этом написал в Facebook начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан, отвечая на вопрос одного из читателей.

"Да, разговоры идут, эстонцы даже немного обиделись на нас, что мы изначально планировали, а потом не дотянули к ним. Они заинтересованы очень. Я разговаривал с президентом их железной дороги. Думаю, вскоре дотянем", – сообщил он.

Проблемным моментом в этой работе является то, что по железной дороге из Риги в Таллинн нужно добираться 10 часов, а переезд автобусом забирает меньше времени. "Но работаем", – заверил Красноштан.

Напомним, поезд Киев-Рига начнет курсировать через Минск и Вильнюс с 28 сентября еженедельно. Состав получит номер 32/31 и будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 14.07. Прибытие в Ригу на следующий день в 09.05.

Ранее зам Омеляна Юрий Лавренюк у себя в Facebook назвал этот поезд "железнодорожным лоукостом", уточнив, что стоимость билета до Риги в купе будет составлять 59 евро или порядка 1855 грн. Стоит отметить, что ряд авиационных лоукостов предлагает более дешевые цена на свои билеты из Киева в Европу.