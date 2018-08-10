На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров

10 августа 2018, 15:07

Судебные тяжбы закончились всего несколько месяцев назад.

Предприятия вернулись законным владельцам / фото: vlasti.net

Владельцы сельскохозяйственного ООО "Богдановское" и помещения Прилуцкого хлебоприемного предприятия в Черниговской области вернули себе контроль над бизнесом, потерянным в результате рейдерской схемы еще в 2013 году.

"В течение пяти лет мы в правоохранительных органах и другими законными способами добивались возвращения предприятий, незаконно выведенных из-под нашего контроля окружением экс-заместителя главы Миндоходов – главы налоговой милиции времен Виктора Януковича – Андрея Головача. Тогда компании путем давления, шантажа, подделки документов и прочих злоупотреблений были отняты у законных владельцев и переданы рейдерам", - рассказал директор компании – Максим Пирожок.

По его словам, судебные тяжбы закончились всего несколько месяцев назад в пользу законного акционера предприятия Олега Аверьянова. Кроме того, согласно предоставленной агентству копии судебного решения, с марта 2015 года Главное следственное управление Службы безопасности Украины проводит расследование, в частности, по хищению акций сельхозпредприятий компаниями Головача (в частности, через должностных лиц принадлежащего ему ООО "Арена-Капитал").

Однако несмотря на то, что фамилии законных собственников вновь были внесены в Единый государственный реестр предприятий, акционеры не получили возможности доступа к своему имуществу.

По словам руководителя сельскохозяйственного ООО "Богдановское", люди Головача выставили на территории охрану из "титушек". "Это были около 200 молодых людей, многие из которых пьяницы и наркоманы, которые наводили страх на жителей села. Кроме того, нежелание рейдеров возвращать предприятие фактически заблокировало его работу, стала накапливаться задолженность по зарплате", - отметил он.

По его словам, за время "управления" предприятиями рейдеры, в частности, продавали без документов пшеницу, не уплачивая налоги ни в государственный, ни в местный бюджет. В то время как законные собственники не только создали "с нуля" 300 рабочих мест, но и активно участвовали в финансировании социально-экономического развития громады.

Впрочем, накануне, по данным Пирожка, ситуация разрешилась в пользу законных собственников.

"Следователи в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения предприятиями, провели там следственные действия. Часть "охраны" ("титушек") задержаны, остальные разбежались. Сейчас охрану предприятия обеспечивает Департамент полиции охраны Нацполиции. Сегодня предприятие постепенно восстанавливает свою работу", - отметил адвокат.

По его словам, руководство уже выплачивает всю задолженность по заработной плате сотрудникам компаний, кроме того, рассматривается возможность авансовой выплаты для стабилизации ситуации после кризиса. "Жители села Богдановка тоже могут быть спокойны – лица непонятного происхождения их больше не побеспокоят", - заверил руководитель предприятий.

Напомним, Андрей Головач был главой налоговой милиции во время, когда министерством доходов и сборов руководил сбежавший сегодня в Россию Александр Клименко.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Андрей Головач, который проходил по делу о незаконном возмещении НДС окружению Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова на 3 млрд. грн., пошел на сделку со следствием и дал ценные показания о деятельности схемы. При этом экс-руководитель налоговой милиции заплатил государству компенсацию в размере 130 млн грн. и был отпущен на свободу. На сегодняшний день Головач является фигурантом нового уголовного производства о незаконном присвоении акций чужих компаний. 

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