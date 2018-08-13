Чат із синоптиком Наталкою Діденко

Наталка Діденко / УНІАН

15 серпня, о 13.30, на сайті «Главред» відбудеться чат із відомим українським синоптиком Наталкою Діденко.

«Синоптик із котом» — саме так найчастіше говорять про пані Наталку, адже вона відома не тільки щоденними точними і цікаво поданими прогнозами погоди у Фейсбук, але й своїм незмінним помічником — неперевершеним рудим котом Апельмоном. Наталка Діденко більше двадцяти років пропрацювала в Укргідрометцентрі, також її знають як телевізійного синоптика.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостею «Главреду» та поставити їй усі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням. Запитання ви можете надсилати заздалегідь, уже зараз, а також безпосередньо під час чату.