Розпочався чат із синоптиком Наталкою Діденко

Наталка Діденко / УНІАН

На сайті «Главред» розпочався чат із відомим українським синоптиком Наталкою Діденко.

«Синоптик із котом» — саме так найчастіше говорять про пані Наталку, адже вона відома не тільки щоденними точними і цікаво поданими прогнозами погоди у Фейсбук, але й своїм незмінним помічником — неперевершеним рудим котом Апельмоном. Наталка Діденко більше двадцяти років пропрацювала в Укргідрометцентрі, також її знають як телевізійного синоптика.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостею «Главреду» та поставити їй усі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням.