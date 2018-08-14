Чем удивит Сорочинская ярмарка-2018 и во сколько обойдутся билеты

Что готовит гостям Сорочинская ярмарка-2018. / delfi.ua

В 2018 году нас ждут юбилейная Сорочинская ярмарка: в августе этого года она пройдет уже в 20-й раз. Так что гостей ждет немало приятных сюрпризов.

И, конечно же, уже традиционно на ярмарке можно будет приобрести еду, украшения, одежду и обувь (в том числе изделия из меха и текстильные товары), садово-огородный инвентарь, сельхозтехнику и удобрения, стройматериалы и многое другое.

Сорочинская ярмарка-2018: когда и где

Откроется Сорочинская ярмарка 2018 года во вторник, 21 августа, и продлится до 26 августа. Место проведения – родина Николая Гоголя – село Великие Сорочинцы Миргородского района.

Сорочинская ярмарка-2018: цена билетов

Читайте такжеМедовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовитьНа Сорочинской ярмарке свои достижения традиционно представит каждый район Полтавской и других областей Украины. Также в рамках ярмарки пройдет выставка техники – она будет бесплатной. То есть вход на Сорочинскую ярмарку-2018 свободный.

А вот выступления приглашенных «звезд» – это уже за деньги. Пока еще известны цены не на все мероприятия.

В Сети уже можно найти предложения свозить на экскурсию на Сорочинскую ярмарку по цене порядка 500 грн из Киева.

Сорочинская ярмарка-2018: программа и афиша

Сорочинская ярмарка-2018 собрала на своих сценах немало известных артистов:

Читайте также"Вернулась с новыми силами!": Верка Сердючка покорила фанатов взрывным роликом21 августа, 21:00 – группа "Ляпис 98". Цена: 150 грн.

22 августа, 21:00 – квартет "выпускников" шоу "Х-фактор" под названием "Клей Угрюмого".

23 августа, 21:00 – группа Barahta.

24 августа, 21:00 – группа Kazka.

25 августа, 20:00 – группа Mountain Breeze. 21:00 – концерт Верки Сердючки, а также специального гостя Dj Mutter.

26 августа, 20:00 – концерт Александра Порядинського. 21:00 – студия "Квартал 95" и группа "ВВ". Цена: 200 грн.