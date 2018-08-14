В "Укрзализныце" прокомментировали ведение соцсетей за 740 тыс. гривен в год

"Укрзализныця" высоко ценит сотрудников SMM-направления / cfts.org.ua

Руководство "Укрзализныци" прокомментировало писк сотрудника по ведению соцсетей с зарплатой в 740 тысяч гривен в год.

"Стоимость услуг определялась на основе мониторинга данного рынка. Укрзализныця не имеет обязательств перед контрагентом заказывать услуги на сумму, указанную в договоре. Расчет предусмотрен только за фактически предоставленные услуги, отвечающие требованиям общества… Пока никаких средств по договору по продвижению страницы ПАО "Укрзализныця" в социальной сети Facebook не было уплачено", - сказано в ответе на запрос "Детектор медиа".

Также в "Укрзализныце" отметили, что сейчас изучают эффект от услуг, оказанных в рамках заключенного соглашения.

«Перспективы дальнейшего сотрудничества с конкретным контрагентом, который был привлечен к выполнению названных работ, планируется определить по результатам уже первых этапов сотрудничества, после чего общество примет решение о целесообразности продолжения сотрудничества», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, филиал «Центра сервисного обеспечения» госкомпании "Укрзализныця" 19 июня нынешнего года заключил соглашение с ФОП "Русанов Р. Н." об оказании услуг по ведению официальной страницы в соцсети Facebook на 740 тысяч гривен.