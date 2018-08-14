Кива позировал на голой девушке, опубликовано фото

Илья Кива позировала, лежа на голой девушке / instagram.com/ilya_kiva

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива во время отдыха в Испании позировал, лежа на бедре обнаженной девушки.

Снимок был сделан в испанской Барселоне, говорится на странице политика в Instagram.

"Мне говорят, что мой Instagram стал скучным, стало меньше жизни и красок! Добавляю — Кива умеет не только хорошо работать, но и хорошо не работать"!)))))))", — написал Кива.

Также он отчитался перед "умниками, ищущими, к чему дое...ться". "… это моя четвертая неделя отдыха в этом году и четвертая поездка (мой отпуск составляет 30 дней стандартных и 15 дней как участнику боевых действий)!", — отмечается в сообщении.

Илья Кива позировала, лежа на голой девушке / instagram.com/ilya_kiva

Ранее сообщалось, что в Киеве на митинге под Кабмином неизвестные забросали участников акции протеста куриными яйцами, в частности, они задели Илью Киву. Узнать больше об инциденте можно здесь.