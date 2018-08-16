"В Москву будут ходить только медведи". Омелян сообщил о подписании важного документа

Владимир Омелян / УНИАН

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в четверг, 16 августа, подписал важный документ, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение с Российской Федерацией.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал политик в социальной сети Facebook.

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В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Омелян добавил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

Журналист Александр Дубинский в свою очередь в своем телеграм-канале сообщил, что Омелян готовится полностью перекрыть транспортное сообщение с РФ.

"Отец 2 граждан США, министр инфраструктуры Омелян готовится полностью перекрыть транспортное сообщение с РФ. И самое смешное здесь не в том, что из 10 млрд долларов от остарбайтеров - каждый 3 приезжает из ненавистной рашки. А в том, что чиновники государства Украина на полном серьезе считают, что удержать украинцев от работы в государстве-агрессоре можно не созданием рабочих мест и "гідних" зарплат на родине – а просто запретив транспортное сообщение", - прокомментировал сообщение Омеляна Дубинский.

Мининистр инфраструктуры не раз допускал, что "Укрзализныця" может остановить ж/д сообщение с Россией. Министр отмечал, что окончательное решение будет принято в 2018 году.

Последний раз Омелян сообщил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой 6 августа. В "Укрзализныце", в свою очередь, заявили, что готовы выполнить "любое решение сверху".

Помимо этого, первый заместитель постпреда президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что Украине необходимо прекратить также автобусное сообщение с Россией.