В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда в Киеве будет +30

В Киеве 20-21 августа будет +30, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник и во вторник, 20-21 августа, в Киеве днем температура воздуха достигнет +30 градусов (19 числа ожидалось до +28).

В среду и четверг днем в столице температура снизится и составит +25… +27, осадки не прогнозируются, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 20-21 августа днем и ночью ожидаются слабые дожди с грозой, дневная температура будет +28… +30, а ночная — +16… +18.

В Киеве 20-21 августа будет +30, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.