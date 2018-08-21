В центр Киева приедет танк с калибром НАТО "Ятаган"

"Ятаган" покажет свои преимущества на параде в Киеве / Фото: пресс-служба "Укроборонпрома"

На торжественный военный парад, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины, в центр столицы приедет модернизированный танк "Ятаган".

"Ятаган" был разработан в ГП "ХКБМ им. Морозова", которое входит в состав "Укроборонпрома", и является эффективным решением по интеграции стандартов Альянса в украинскую бронетехнику. Для решения этой задачи харьковские инженеры с нуля разработали новый механизм заряжания, который может работать с унитарными выстрелами натовского стандарта", - сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

Разработчики отмечают, что боевая машина обладает высокими ходовыми характеристиками: оснащена 1200-сильным дизельным двигателем и может разгонятся до 65 км/ч. Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 л.с./т, что, как заявляют разработчики, значительно превышает показатели танков Т-64, Т-72, российского Т-90 и некоторых машин стран НАТО.

Танк оснащен многослойной броней, средствами динамической защиты "Нож", и комплексом электронно-оптической противодействия от управляемого вооружения. В "Укроборонпроме" констатируют, что новейшая разработка Т-84-120 "Ятаган" - это универсальная техника с надежной защитой и мощным оружием.

Напомним, накануне в центре столицы Украины состоялась предпоследняя репетиция военного парада, приуроченного к очередному Дню Независимости страны. В Сети появилось многочисленное видео очевидцев масштабного действа.