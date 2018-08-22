Военный парад в Киеве на День независимости: когда начнется, перекрытие улиц и чем удивит

22 августа 2018, 10:19

"Главред" узнал, что ждет зрителей парада 24 августа-2018.

Когда и как пройдет военный парад в Киеве / Владимир Мальцев

24 августа 2018 года в Киеве пройдет параде в честь 27-летия независимости страны. 

Ранее мы уже публиковали программу мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве. В частности, торжественный военный парад пройдет на Крещатике.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Во сколько начинается парад в Киеве-2018

Военный парад в Киеве начнется 24 августа в 10:00, сообщила пресс-служба президента.

Парад на День независимости Украины-2018: что покажут

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.

Читайте такжеВоенный парад в Киеве - за и против: Юрий Касьянов vs Сергей МарченкоСреди прочего участие в военном параде-2018 впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха"оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.

Кроме того, в центр столицы приедет модернизированный танк "Ятаган". Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 л.с./т, что, как заявляют разработчики, значительно превышает показатели танков Т-64, Т-72, российского Т-90 и некоторых машин стран НАТО.

Парад в Киеве 24 августа-2018: где смотреть онлайн

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет или не захочет выйти на Крещатик посмотреть военный парад-2018 вживую – мы будем в этот день вести онлайн-трансляцию. А пока можете посмотреть видеотрансляцию репетиции парада:

Парад на День независимости Украины-2018: когда, где и какие улицы перекроют

Нас ждет еще одна репетиция парада – в среду, 22 августа. В связи с чем перекроют ряд киевских улиц. В принципе, они же будут перекрыты и на День независимости.

При этом в среду примерно с 18:00 ехать машиной в центр Киева не стоит, так как из-за репетиций движение транспорта в столице будет ограничено.

Будут перекрыты полностью:

  • Крещатик,
  • Бессарабская,
  • Европейская площадь.

Кроме того, частично перекроют Большую Васильковскую улицу, часть проспекта Победы и прилегающие улицы, так как по ним поедет тяжелая техника.

Транспортные проблемы возникнут и у желающих проехать Подолом – от Владимирского спуска и до Нижнего Вала.

Напомним, в посольстве Украины анонсировали появление представителя Трампа на параде по случаю Дня независимости Украины. Помимо присутствия на параде по случаю Дня независимости Украины советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также намерен провести встречи с украинским президентом Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

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праздник День Независимости Украины военный парад
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