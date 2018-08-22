Блогер рассказала, как в Крыму судно под флагом РФ уничтожает самое глубокое озеро: опубликованы фото

В Крыму уничтожают Донузлав, из озера песок добывает судно под флагом РФ, отметила блогер / twitter.com/krimrt

В захваченном Российской Федерации Крыму уничтожают самое глубокое озеро полуострова — Донузлав.

Из озера судно под российским флагом добывает песок, написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Озеро Донузлав. Вдали стоит пескомойка. Пока вы отдыхаете на пляжах, кто-то гребет песок. И уничтожает Донузлав", — отмечается в сообщении.

В Крыму уничтожают Донузлав, из озера песок добывает судно под флагом РФ, отметила блогер / twitter.com/krimrt

Ранее активисты сообщили, что в Крыму российская фирма во время "реставрации" объектов на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника в Ханском дворце демонтировала и уничтожила конструктивные элементы исторического здания.