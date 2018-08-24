Военный парад в Киеве на День независимости: прямая видеотрансляция

Репетиция парада / УНИАН

В пятницу, 24 августа 2018-го, на центральной улице Киева, Крещатике, состоится торжественный парад в честь 27-го Дня независимости Украины.

Начало мероприятия − в 10:00. Специально для участия в параде в Киев прибыло множество военнослужащих ВСУ и множество единиц боевой техники.

По словам главы украинского Минобороны Степана Полторака, в качестве специальных гостей в мероприятии поучаствуют 18 подразделений из армий других стран, в том числе и НАТОвских.

Кроме того, на военном параде покажут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники украинского производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", модернизированный танк "Ятаган", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана", контрбатарейный радар модели "1Л220УК", автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки "Положение-2" и другие новинки.

Прямую трансляцию парада смотрите на канале "1+1":