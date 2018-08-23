"Ждет глубокая девальвация": Министерство финансов протестировало доллар по 36

Доллар по 36 гривен - один из шоковых сценариев для госдолга / УНИАН

Министерство финансов Украины при составлении принятой Кабмином Стратегии управления гоcдолгом протестировало пять альтернативных шоковых сценариев для госдолга, пишет FinClub.

Эти сценарии отображаются на показателях долга, влияя на потребности в финансировании, а также объем государственного долга, и включаются в расчеты с 2018 года.

Особо примечателен первый сценарий - "Валютный шок" предусматривает девальвацию гривни на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн за доллар. То есть, это девальвация до 36 грн за доллар. Ранее в Минфине поясняли, что рост курса доллара даже на одну гривню увеличивает госдолг Украины на 40 миллиардов гривен.

Тестирование министерством этого сценария прокомментировал скандально известный журналист и блогер Дубинский.

"Вот как можно быть такими тупыми аферистами? Две сегодняшние новости от Минфина: Мінфін вважає "сприятливою" зовнішню кон'юнктуру для випуску єврооблігацій в національній валюті.Мінфін тестував держборг України за курсом 36 гривень за долар.

То есть, нас ждёт глубокая девальвация. Но мы перед этим продадим зарубежным инвесторам гривневые облигации. И кинем этих лохов на курсе. Кто не прочёл новости - мы не виноваты.", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары. На наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

А Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году курс гривны к доллару в среднем составит 30,5 грн/$, в 2020 — 31,4 грн/$, а в 2021 — 31,8 грн/$.

При этом эксперт констатировал, что перед выборами, в условиях околонулевого притока инвестиций, при уничтоженной банковской системе, ВВП может расти только за счет тарифов, цен естественных монополий, роста цен производителей и курсовой индексации. Иными словами, государство продолжит потихоньку обгладывать население.