В Сеть "залили" зрелищное видео с испытаний ракетного комплекса "Корсар"

Ракетный комплекс "Корсар" / КБ "Луч"

На военном полигоне прошли полевые испытания новейшего украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

Соответствующее сообщение было опубликовано в социальной сети Facebook госконструкторского бюро "Луч". Согласно тексту, огневые испытания ПТРК проводились "в интересах иностранного заказчика".

На опубликованном на портале YouTube видеоролике четко заметны выстрелы ракетами с переносной пусковой установки по различным мишеням, в том числе и бетонный "блокпост".

По словам разработчиков, "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони - танков, БТР, скоростных десантных катеров, дотов, вертолетов, беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина вошла в топ-10 крупнейших поставщиков оружия в мире.