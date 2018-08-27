Какой будет осень-2018 в Украине: Горбань рассказал, когда ждать первого снега

Какой будет осень-2018 в Украине / facebook.com/kievtypical

Несмотря сразу на два бабьих лета осенью-2018, первый снег в Украине выпадет, не дожидаясь календарной зимы.

Погода на сентябрь-2018 в Украине

Прогноз погоды на сентябрь обещает, что месяц пройдет без резких перепадов температур в течение суток, заверили синоптики. В среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью. Правда, под конец месяца солнечную погоду сменит пасмурная и дождливая. В конце сентября в ряде регионов прогнозируются штормовые явления, пишут "Аргументы и факты в Украине".

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что "сезон дождей" в сентябре может стартовать 10 сентября и продлится около пяти дней. После этого наступит первое бабье лето (до 25 сентября), а затем украинцев снова ждет похолодание.

Погода на октябрь-2018 в Украине

Начало октября будет теплым и ясным, обещает Горбань. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится: уже 3-4 октября ожидаются сильные бури с дождями. Показатели термометров рухнут до +8 градусов.

"Сразу после этого – второе бабье лето с дневной температурой до +20 градусов и выше. Оно продлится неделю", – рассказал Горбань.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы – выдастся сухим. А со второй половины октября стоит ждать похолодания и первых, коротких, заморозков по ночам.

Погода на ноябрь-2018 в Украине

Погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой: дожди начнутся с первых чисел месяца. А уже 4-7 ноября стоит ждать мороза. В середине ноября снова станет сухо и тепло, но уже с 18 ноября похолодает по-зимнему – и такой погода останется уже до конца месяца. Обильные снегопады прогнозируются на 27 ноября.

Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.

По другим данным, средняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.