Рева рассказал, сколько зарабитчан в Польше смогут получать украинскую пенсию

28 августа 2018, 02:03

Чиновник подчеркнул, что выплаты гарантированы лишь тем украинцам, которые зарегистрированы в специальном фонде.

Рева едет в Польшу для переговоров о будущих пенсиях трудовых мигрантов / Фото: УНИАН

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в Польше работает миллион украинцев, но только 300 тыс. из них платят взносы в УС, что гарантирует им в будущем пенсию.

"Сегодня не Литва является главным направлением трудовой миграции, а Польша. Более того, что нас волнует в Польше. Официально там работает примерно миллион украинцев, но зарегистрированными, по данным польской стороны, примерно 300 тыс. украинцев, которые платят взносы в УС, это их пенсионная система", - сказал Рева в эфире телеканала 112 Украина.

Министр отметил, что 4 сентября вылетает в Польшу по приглашению Маршалла Сейма для встречи с правительственными коллегами в этой стране. В центре обсуждения будут, в том числе, проблемы украинских трудовых мигрантов в Польше.

"Речь идет о том, там если они платят в течение 5 лет – они будут иметь право на пенсию, и они ее могут получить, в том числе, в Украине без вопросов. А те, кто работают там и не застрахованы, они же и здесь не застрахованы. Задача заключается в том, что человек должен быть застрахована или в Польше, или в Украине, потому что большая часть наших трудовых мигрантов все равно вернется", - сказал министр.

Напомним, Рева заявил, что в бюджете Украины пока что нет средств, за счет которых возможно поднять минимальную зарплату.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Польша пенсия выплаты заробитчане минсоцполитики Александр Рева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
03:20
Психолог посоветовала, как извиняться за обиду
03:04
"Ван Дама": экс-Nikita похвасталась новым шпагатом
02:27
"Норм жоп*ц". Астафьева засветила обнаженные ягодицы: опубликованы фото 18+
02:03
Рева рассказал, сколько зарабитчан в Польше смогут получать украинскую пенсию
01:41
"Мы вершим историю". Обнародовано последнее послание Маккейна Видео
01:15
В Сети набирает популярность челлендж с рамками для домашних животных: опубликовано видео Видео
00:46
Отдых Путина в Туве взорвал Сеть массой ироничных мемов Фото
00:12
Сжечь iPhone: опубликовано видео сокрушительного удара бабушек из "Отрядов Путина" по США Видео
27 августа, понедельник
23:33
В Киеве предлагают назвать улицу в честь Маккейна Видео
23:12
Ким Кардашян выложила фото любимой позы на пляже
23:11
Борьба за топор в гробу: во Львове подрались на похоронах бойца АТО Видео
22:45
Загадочное самоубийство срочника на Черниговщине: в военной прокуратуре раскрыли подробности
22:28
"Слой за слоем". Волкер назвал причины поэтапных санкций США против России Видео
22:00
"Про*бем мы Азовское море": в МИД огорошили заявлением по соглашению о совместном использовании моря и Керченского пролива
21:56
"В час ночи в травмпункте". Никитюк получила травму на "Танцах со звездами" Фото Видео
21:35
Какой будет осень-2018 в Украине: Горбань рассказал, когда ждать первого снега
21:17
В Украине 200 госпредприятий выставят на аукцион
21:16
CD Projekt RED показали целый час геймплея Cyberpunk 2077 Фото Видео
20:59
Полиция объявила в розыск одиозного Вадима Титушко
20:48
Из восьми пострадавших – трое детей: стали известны подробности ДТП на Львовщине Видео
20:31
Как Путин отдохнул с подчиненными на Енисее в образе горного мачо: опубликованы фото Фото
20:01
В "Нафтогазе" рассказали, чем чреват для Украины отказ от транзита российского газа
19:57
Согласованы условия транша в 1 млрд евро между Украиной и ЕС
19:36
Российские хакеры атаковали почту Вселенского патриарха Варфоломея - СМИ
19:32
"Полюбовался красотами": Песков рассказал, как Путин отдыхал с директором ФСБ Фото
19:25
В Мексике обнаружили расчлененное тело пропавшей без вести украинки Видео
19:07
Посол Дещица рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше
18:59
Отличное время для поиска мужа: астрологи дали гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября
18:45
Экс-лидера легендарных Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу данных "Миротворца"
18:15
Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных картинках Фото
17:23
В Сеть "залили" зрелищное видео с испытаний ракетного комплекса "Корсар" Видео
16:57
Невероятно сексуально: Тина Кароль покорила роскошным образом в эфире "Танцев со звездами"
16:51
Ученые предупредили о "метеоударах" в сентябре
16:49
Издательство "Ранок" готовит к выпуску новое игровое приложение для малышей новости компании
16:31
Новые санкции США против России вступили в силу: что это значит и чем грозит
16:27
Успение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать Видео
16:21
"Гроза, шквалы". Синоптики предупредили о новом "погодном ударе" в Киеве
16:20
"Все эти годы я молчала": Наталья Могилевская неожиданно заговорила о Кузьме
15:56
Разведенный Шнуров стал на колени перед Ани Лорак
15:35
В Кривом Роге легковушка убила 5-летнюю девочку, фото с места ДТП
15:25
Надя Дорофеева продемонстрировала интимное тату: пикантное видео Видео
15:18
Хочется дожить до времени, когда в России станет возможен Маккейн мнение
14:52
"Майдан организовали США" и "Севастополь - российский". Экс-лидер легендарных Pink Floyd дал интервью росСМИ
14:22
Бывший главком украинского флота рассказал, как Россия провоцирует "народные бунты"
14:05
"Танцы со звездами": лидеры и аутсайдеры первого прямого эфира проекта Видео
13:59
"Минус форвард". "Динамо" ослабло перед игрой с "Аяксом" — соцсети
13:34
Омелян рассказал, в какие деньги "влетает" ремонт дорог в Украине
13:33
Россия стремительно превращается в фашистское государство мнение
13:26
Порошенко рассказал, за что Маккейн на него обиделся
13:15
Пощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растут мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять