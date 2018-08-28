Рева рассказал, сколько зарабитчан в Польше смогут получать украинскую пенсию

Рева едет в Польшу для переговоров о будущих пенсиях трудовых мигрантов / Фото: УНИАН

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в Польше работает миллион украинцев, но только 300 тыс. из них платят взносы в УС, что гарантирует им в будущем пенсию.

"Сегодня не Литва является главным направлением трудовой миграции, а Польша. Более того, что нас волнует в Польше. Официально там работает примерно миллион украинцев, но зарегистрированными, по данным польской стороны, примерно 300 тыс. украинцев, которые платят взносы в УС, это их пенсионная система", - сказал Рева в эфире телеканала 112 Украина.

Министр отметил, что 4 сентября вылетает в Польшу по приглашению Маршалла Сейма для встречи с правительственными коллегами в этой стране. В центре обсуждения будут, в том числе, проблемы украинских трудовых мигрантов в Польше.

"Речь идет о том, там если они платят в течение 5 лет – они будут иметь право на пенсию, и они ее могут получить, в том числе, в Украине без вопросов. А те, кто работают там и не застрахованы, они же и здесь не застрахованы. Задача заключается в том, что человек должен быть застрахована или в Польше, или в Украине, потому что большая часть наших трудовых мигрантов все равно вернется", - сказал министр.

Напомним, Рева заявил, что в бюджете Украины пока что нет средств, за счет которых возможно поднять минимальную зарплату.