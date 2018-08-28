"Президент с охраной сработали немножко по-дебильному". Политолог оценил николаевский скандал Порошенко

Петр Порошенко / GettyImages

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал случившийся накануне в Николаеве инцидент с участием президента Петра Порошенко и журналиста Ивана Казора.

По мнению эксперта, нынешний гарант Конституции угодил в конфузную ситуацию, поскольку не изучает опыт взаимодействия со СМИ предыдущих гарантов.

"Опыт предыдущих президентов ничему не учит Петра Алексеевича. Он мог получить максимально выигрышную для себя ситуацию, если бы на неудобный вопрос журналиста попытался ответить откровенно или по-человечески отшутился. В свою очередь и президент, и его охрана сработали, как говорил классик современной украинской политической мысли, "немножко по-дебильному" (Речь идет о легендарной записи предвыборного ролика с участием Михаила Добкина и Геннадия Кернеса − "Главред")", − считает Бондаренко.

Напомним, накануне журналист Иван Казора выложил в Facebook видео своей короткой беседы с Порошенко. В ролике можно четко заметить, как президент в ответ на вопрос об обещаниях выделить средства на благоустройство Николаева отталкивает микрофон представителя СМИ и грубит.