"Смотрите, где паркуете машину": украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

В Киеве затопило Крещатик / kiev.informator.ua

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий.

"По сообщению Укргидрометцентра, днем 28 августа в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с", – отмечается в сообщении.

По Киевской области сегодня днем местами ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/с.

Как сообщает Укргидрометцентр, 29 августа в большинстве западных, северных и Винницкой областях Украины прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров покажут 11-16 градусов ночью, в Карпатах и Прикарпатье – 7-12 градусов ночью, а днем 20-25 градусов, на Сумщине – до 30 градусов жары.

На остальной территории осадки не ожидаются. Температура ночью 13-18 градусов, на побережье морей до 22 градусов тепла, днем 27-32 градусов.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что атмосферный фронт 28-29 августа принесет в Украину кратковременные дожди и грозы в западные, северные (без Сумщины) области, а также в Винницкую область. Вдоль фронта местами возможны град и шквалы. "Смотрите внимательно, где вы паркуете свою машину", – посоветовала она.

Ранее синоптик рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, сентябрь пройдет без резких перепадов температур в течение суток.