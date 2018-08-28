"Чемодан без ручки": политолог рассказал, во сколько России обходятся "ДНР" и "ЛНР"

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Для России образованные на Донбассе "ДНР" и "ЛНР" давно превратились в "чемодан без ручки", заявил глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата в "Главреде".

По его мнению, присоединить псевдореспублики РФ не может, а признать независимость - тем более.

"Каждый год эти образования съедают из российского бюджета около 4 миллиардов долларов. Поэтому задача России - вернуть их в Украину, но на специфических условиях. Украина это понимает и пытается как можно дольше затягивать данный процесс", - подчеркнул политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", запланированные на осень, перенесены на неопредеоленный срок.