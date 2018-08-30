Политолог сказал, когда Россия начала планировать аннексию Крыма

Россия начала планировать аннексию Крыма в январе 2014 года, сообщил эксперт / Reuters

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко утверждает, что Российская Федерация начала планировать аннексию Крыма в январе 2014 года.

Полуостров Украина потеряла безвозвратно, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Я не верю в легенды о том, что Россия готовилась долго и тщательно к захвату Крыма. Не преувеличивайте стратегическое видение и возможности стратегического планирования у россиян", — отметил собеседник.

По его словам, президент РФ Владимир Путин на определенном этапе понял, что полуостров может стать в перспективе военной базой США, которая превратит в металлолом весь Черноморский флот, и пошел на сознательное нарушение международного права и на откровенно наглый поступок — аннексию Крыма.

"С точки зрения РФ, риски потери Черного моря были большими, чем риски оказаться под международными санкциями", — добавил политолог.Читайте такжеКрым в Беловежской пуще не обсуждали, россияне врут - Кравчук

"По моим данным, планировать операцию в Крыму начали примерно тогда, когда Майдан перестал контролироваться украинскими финансово-промышленными группами, оппозиционными по отношению к Януковичу (беглый экс-президент Виктор Янукович — Ред.), а ситуация на Майдане перешла под контроль спецслужб США — в январе 2014 года. Именно с этого момента аннексия Крыма была вопросом времени", — заявил он.

"Считаю, что Крым Украина потеряла безвозвратно — как бы ни было больно это осознавать. Даже если Крым перестанет быть "российским", он станет турецким или самостоятельным — но не украинским", — сказал историк.

Бондаренко полагает, что для украинского государства это еще и урок. "… если мы хотим удержать территории, надо надеяться не на международное право и на то, что "все равно никуда не денутся", а хотя бы немного думать об их благосостоянии. На протяжении 23 лет Крым финансировался по остаточному принципу. Результат налицо. Крым ушел, не слишком и упираясь аннексии", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к России. Позже страна аннексировала полуостров. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма.