Тимошенко сверкнула грудью в откровенной майке

30 августа 2018, 18:27

Провокативное фото было сделано на утренней пробежке.

Юлия Тимошенко неожиданно поразила интересным фото
Юлия Тимошенко неожиданно поразила интересным фото

В социальных сетях показали довольно откровенное фото украинского политика Юлии Тимошенко, сделанное во время утренней пробежки.

Снимок разместила на своей странице в Facebook одесская журналистка Жанна Жукова.

Тимошенко на утренней пробежке
Тимошенко на утренней пробежке / Жанна Жукова/Фейсбук

Журналистка восхитилась прекрасной физической формой 57-летней Тимошенко.

Для тренировки Тимошенко одела простую черную майку - надо заметить, она не скрывает ее формы. Для удобства политик убрала волосы под черную шапочку. Следует также отметить отсутствие макияжа на лице женщины, которое вовсе не портит ее спортивный внешний вид.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами, а также о том, сколько партия "Батькивщина" заплатила за свою программу "Новый курс".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
политик Юлия Тимошенко фотография
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:33
Придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона - СМИ
20:04
"Я раздавлю вас!": Олланд рассказал, как Путин кричал на Порошенко на переговорах в Минске
19:54
В Конотопе задержанный педофил признался в растлении сотен детей Видео
19:34
"РБ Лейпциг" — "Заря": прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
19:13
Названа стоимость наследства Иосифа Кобзона
18:56
Из Иловайского котла было еще несколько выходов - Муженко
18:27
Тимошенко сверкнула грудью в откровенной майке
18:22
У Путина прокомментировали планы Киева денонсировать договор о дружбе с Россией
17:59
Порошенко определился с главой своего предвыборного штаба - СМИ
17:35
"Армія! Мова! Віра!": СМИ назвали автора предвыборной рекламы Порошенко
16:54
"Ура! Я дома!": София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в России
16:46
Добрый дедушка Путин пока не попал в мавзолей мнение
16:42
Чат із актрисою Наталею Сумською
16:33
Составлен топ-100 самых влиятельных людей Украины
16:21
Забавный папа: Энрике Иглесиас покорил поклонников трогательным видео с детьми
16:20
1+1 media представила новый бизнес-юнит новости компании
16:07
"Дружба" с Россией: как Порошенко и Ко разводят украинцев мнение
16:02
Эксперт спрогнозировал в Украине политические бои без правил
15:47
"Слава Украине!": украинский журналист довел до белого каления спикера МИД РФ Захарову
15:39
Российская актриса показала недавние фото и видео с Иосифом Кобзоном Видео
15:34
"А его закопают в парике?": соцсети "взорвала" новость о смерти Иосифа Кобзона
15:22
"Лето продолжается": где в Украине ожидается +33 градуса в эту пятницу
15:17
Жадан объяснил, почему Украина - не Россия
14:43
Лига чемпионов: возможные соперники "Шахтера" и где смотреть жеребьевку группового этапа
14:28
"Майдан украинцев зомбировал", "Крым — непосильная ноша". Что Иосиф Кобзон говорил об Украине Видео
14:23
Украинцам посоветовали начать забирать родственников из России
14:22
В Москве скончался актер из "Оба-на!" и сериала "Глухарь"
14:11
Готовился к смерти: стало известно, где похоронят Иосифа Кобзона
14:00
Чат із екс-міністром освіти і науки України Сергієм Квітом
13:56
Звуки космоса. Ученые сумели поймать таинственный сигнал из далекой галактики
13:45
Родственники Кобзона подтвердили смерть артиста
13:41
"ЕС смотрит на нас и тихонько ужасается": эксперт объяснил, почему Украина рассорилась с соседями
13:20
Иосиф Кобзон: биография Видео
13:18
В обменниках Киева подскочила стоимость доллара и евро
13:17
Умер Иосиф Кобзон
12:58
Стало известно имя нового героя шоу "Холостяк - 9": жаркие фото и интересные факты Фото
12:45
Геращенко поделилась тревожной информацией о голодающих Сенцове и Балухе Видео
12:22
Незамысловатый реванш пацанов, или Главный вывод из продажи Newsone мнение
12:19
Пояс для спины: особенности воздействия и правила применения
12:15
В Киеве произошла необычная авария: опубликованы фото и видео с места ДТП Фото Видео
12:14
"Забыла, сколько ей лет?": Мадонна засветила пушистое интимное место на пикантном фото
11:54
Роковой прыжок с крыши дома: в Украине появилась еще одна жертва "Момо" - СМИ
11:44
Зачем Портнов купил Newsone мнение
11:35
Под Днепром легковушка на переходе убила девочку и скрылась Видео
11:18
"Как же это мило": Светлана Лобода растрогала фанатов архивным фото с округлым животом
11:10
"Итальянская модель": политолог пояснил, как решить вопрос Донбасса
11:08
Названы знаки Зодиака, которые станут самыми ответственными родителями
10:58
Девушка дня Instagram: сексапильная спортсменка родом из Днепра Евгения Мосиенко Фото
10:51
"Е**ные бандеры": на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за украинского языка Видео
10:27
В Беларуси продают глобусы с российским Крымом Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять