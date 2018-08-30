В Сети показали фото Тимошенко в откровенной майке

Юлия Тимошенко неожиданно поразила интересным фото

В социальных сетях показали довольно откровенное фото украинского политика Юлии Тимошенко, сделанное во время утренней пробежки.

Снимок разместила на своей странице в Facebook одесская журналистка Жанна Жукова.

Тимошенко на утренней пробежке / Жанна Жукова/Фейсбук

Журналистка восхитилась прекрасной физической формой 57-летней Тимошенко.

Для тренировки Тимошенко одела простую черную майку - надо заметить, она не скрывает ее формы. Для удобства политик убрала волосы под черную шапочку. Следует также отметить отсутствие макияжа на лице женщины, которое вовсе не портит ее спортивный внешний вид.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами, а также о том, сколько партия "Батькивщина" заплатила за свою программу "Новый курс".