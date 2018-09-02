Погода в Украине 2 сентября: кому ждать +35 градусов, кому – дождей

Погода в Украине 2 сентября / 1zoom.ru

Погода в Украине 2 сентября будет жаркой, дожди возможны только на западе.

Как написала у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в среднем составит +26-32 градуса. Прохладнее всего будет на западе – +24-27 градусов и на севере – +28-31 градус. Жарче всего традиционно на юге (+31-34 градуса) и востоке (+29-32 градусов). В центральных регионах ожидается +29-32 градуса.

Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Погода в Киеве 2 сентября будет солнечной и теплой. Днем ожидается + 27-30 градусов.

А вот похолодает в столице, по данным Диденко, уже на следующих выходных, 8-9 сентября.

В свою очередь прогноз погоды от Укргидрометцентра на 2 сентября осадков не обещает:

Погода в Украине 2 сентября

При этом ожидается резкий перепад температур в ночное время по сравнению с дневными показателями: термометры покажут порядка +12 градусов.

По народному календарю, 2 сентября – в день пророка Самуила – принято следить за громом: если в этот день гремит, то осень будет долгой.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.