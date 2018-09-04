Решение проблемы Крыма – в повторном референдуме

Решить вопрос Крыма можно, проведя повторный референдум под эгидой международных наблюдателей. Такое мнение в статье для The National Interest вызказал Даг Бандоу, бывший помощник президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона.

Политика президента Дональда Трампа остается шизофренической. Его администрация вводит новые санкции против Москвы вскоре после его встречи в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент США не получил никаких выгод от своего выступления, хотя его цель - улучшение отношений с Москвой - была правильной.

Путин не является ни другом свободы, ни Америки, но это страна не представляет какой-либо угрозы ни для Соединенных Штатов, ни для Европы. Действия Москвы против Украины имели целью упреждение продвижения НАТО, а не агрессию против Запада. Для Путина старт войны даже против явно уязвимых стран Балтии не обещает новых выгод, но сопряжен с огромным риском. Прямое противостояние Америке или Старой Европе будет самоубийственным. К тому же, как президент Трамп признал в своей безвкусной манере выражаться, континент способен защитить себя и без помощи Вашингтона. Европейцы рассматривают Америку с точки зрения удобства, а не необходимости.

С РОССИЕЙ - ПРОТИВ КИТАЯ

Углубление сотрудничества с России может ей позволить продвигать интересы США с Ближнего Востока через всю Азию. В долгосрочной перспективе Москва может играть важнейшую роль, помогая ограничивать рост Китая. Непримиримость Вашингтона помогает сближению Российской Федерации и Китая. Сейчас в этой паре Москва в роли младшего партнера и разделяет некоторые из западных опасений насчет поведения Пекина, особенно насчет кражи интеллектуальной собственности (военных технологий) и территориальной экспансии (в слабозаселенной Сибири). Неформальная коалиция Америки, Европы и России помогла бы регулировать китайские амбиции.

Читайте такжеЭтот план по Донбассу вряд ли понравится Кремлю – Atlantic CouncilНо чтобы это произошло, Вашингтону и Брюсселю нужно договориться с Москвой относительно Украины. Предложение прекратить расширение НАТО и, определенно, остановка вступления Грузии и Украины в НАТО, может заставить Россию прекратить поддержку сепаратистов в Донбассе. Актуальное стремление Кремля - дестабилизация Украины при помощи Донбасса с целью сделать невозможным ее вступление в Альянс. Сегодня это поле битвы для России является и экономическим бременем, и выгодой.

АННЕКСИЮ - ПРИНЯТЬ, НО НЕ ПРИЗНАТЬ

Аннексированный в 2014 году Крым с российской морской базой в Севастополе говорит о другом вызове. Хотя действия Москвы были беззаконием, Крым долгое время был частью России. Крым стал частью Российской Империи после победы над Турцией более чем два столетия назад и оставался русским вплоть до 1954 года. После смерти Иосифа Сталина, генсек Коммунистической партии Никита Хрущев передал территорию Украине, стремясь восстановить авторитет Москвы и укрепить свои политические притязания (ему была необходима поддержка руководителя Коммунистической партии Украины). Этнические русские по-прежнему составляли большинство в 2014 году и, скорее всего, хотели вернуться под контроль Москвы, хотя референдум, проведенный в то время, не был ни свободным, ни справедливым.

Читайте такжеУ Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily BeastВ России аннексия стала популярной как политически, так и в военном отношении. Крисчен Кэрил из The Washington Post заявил, что "Запад должен продолжать настаивать на том, что Крым является украинским, пока Россия не уступит". Однако, этого не произойдет. Территория не будет возвращена ни Путиным, ни его преемником - без военного поражения России.

Даже критики Путина признают, что аннексия состоялась навсегда. Западные чиновники могут чувствовать себя добродетелями, которые заморозили военный конфликт и поддерживают санкции. Но никаких достижений это не приносит и только дает преимущество противникам Америки.

Западу нужно выработать правила со-существования с Россией. Союзники могут принять, но не признать аннексию. Большинство санкций могут быть сняты, а оставшиеся экономические санкции нацелить против Крыма. Однако лучше было бы найти компромисс, который сможет предложить более стабильное решение. Вашингтон и Москва должны договориться о соблюдении результата референдума под эгидой международного мониторинга.

ПОВТОРНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Путин предложил Трампу голосование по Донбассу. Однако Минские соглашения уже охватывают восточную Украину, хотя ни Киев, ни Москва еще не выполнили условия соглашений. К тому же Россия никак не связана с этой территорией и не аннексировала ее, что, следовательно, остается проблемой для украинцев. Как отмечалось ранее, за сотрудничество Путину можно пообещать остановку расширения НАТО на Восток, что позволит решить вопрос безопасности Москвы, особенно после невыполненных обещаний Вашингтона о расширении НАТО после распада Советского Союза.

Также референдум мог бы дать ответ по Крыму. Конечно, Украина будет возражать, поскольку она не дала своего согласия на отделение территории. Если это действие является незаконным, то и последующие будут такими же. Но в практическом смысле это не имеет значения. Сегодня у Киева нет шансов вернуть Крым. Возможно, украинским политикам выгодно требовать недостижимого. Однако, если они действительно желают возвращения территории, им необходимо сотрудничество с Москвой.

В оккупированном Крыму потребовали отставки российского правительства

Более того, несмотря на их искренние воззвания к международному праву, союзники никогда не позволяют юридическим тонкостям вмешиваться в избранную ими политику. Так, не признав аннексию России, бывший офицер разведки Малькольм Нэнс заявил, что Америка потратила семьдесят пять лет на "соблюдение международного права и святость международных границ". Это чепуха. Например, союзники начали агрессивную войну против Сербии и отделили Косово, создав прецедент для России в Южной Осетии и Абхазии. (Без малейшего намека на иронию западные официальные лица заявили, что могут делать все, что им нравится, но это не создаст прецедента для кого-либо еще.) США также вторглись в Ирак и фактически разрушили его вопреки не только международному праву, но и пожеланию большинства европейских правительств. Как говорилось в " Мелосском диалоге", "сильные делают то, что могут", и это относится не меньше к Америке и Европе, чем к другим, предположительно менее добродетельным нациям.

Однако есть более существенный момент. Даже если Украина на законных основаниях сохранит за собой право собственности на Крым, передача территории обратно Киеву без Читайте также"Будем биться": Порошенко рассказал, как собрался возвращать Крым и Донбасссогласия народа будет такой же оскорбительной, как и аннексия РФ. Кэрил заявил, что "Крым принадлежит Украине". Нет, он принадлежит крымчанам. Принципы отделения всегда противоречивы на международном уровне, но жители Крыма должны иметь право вето на их возвращение. Их нельзя продавать из одних рук в другие, словно они ведро пшеницы.

Даже если они стали россиянами не по закону, сегодня они россияне. И с ними следует проконсультироваться относительно их желаний, прежде чем решать их судьбу. Союзники по НАТО не менее слабы в этом отношении, чем другие страны. С этническими сербами, которые составляли большинство к северу от реки Ибар в Косово, не консультировались по их пожеланиям, так как Вашингтон и Брюссель создали новое независимое государство. В свое время Франция не меньше, чем Германия, не пыталась определить, чего желали жители Эльзаса и Лотарингии.

"Билл, я Вас предупредил": Стало известно, что Ельцин говорил с Клинтоном об аннексии Крыма в середине 90-х

Поэтому Вашингтон должен предложить провести референдум в Крыму под эгидой ООН. Голосование должно быть законным, в отличие от голосования 2014 года. Возможно, большинство жителей тогда хотели отделиться, но оппозиция была задушена и выборы нельзя считать показательными. В этом случае союзные наблюдатели будут участвовать как в кампании, так и в голосовании. Украинские, а также российские политики должны иметь возможность свободно изложить свою позицию. И большинство определит будущее Крыма. После урегулирования западные отношения с Россией могут вернуться к нормальной жизни - при гарантии возмездия, если Москва будет и дальше вмешиваться во внутренние дела союзников.

РФ - БЛЕДНАЯ ТЕНЬ СССР

Причудливая истерия охватила Вашингтон в отношении отношений с Россией. Но Владимир Путин - это не Иосиф Сталин. Россия - лишь бледная тень Советского Союза, которую и Америка, и Европа значительно превосходят. Судьба Украины в гуманитарном интересе Вашингтона и Брюсселя, а не в вопросе безопасности. Помимо этого, Москва гораздо полезнее в качестве если не друга, то знакомого, работающего против Китая, чем решительного противника в союзе с Китаем.

Усилия по восстановлению рабочих отношений между Москвой и Вашингтоном заслуживают двухпартийной поддержки. Критики Трампа должны решить, заинтересованы они в продвижении своих амбиций или интересов Америки. Последний вариант требует возобновления усилий по поиску решения украинской головоломки.