В Крыму задержали украинское судно

Российские пограничники в аннексированном Крыму задержали украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырьмя членами экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе на своей странице в Facebook.

Экипаж судна находится на пограничной заставе в Севастополе. Уголовные дела заведены по двум статьям Уголовного кодекса.

Напомним, 10 августа в порту Херсона был задержан танкер-химвоз "Механик Погодин". Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Постпред президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании.