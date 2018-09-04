CМИ сообщили подробности задержания украинского судна в Крыму

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Российские пограничники задержали в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно ЯОД-2105 за незаконный промысел.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе погрануправления ФСБ по аннексированному Крыму, у экипажа судна не было разрешительных документов на промысел, и 27 августа рыболовецкое судно было задержано.

"На борту судна находились четыре гражданина Украины - жители Одесской области. В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поиском и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Члены экипажа задержаны, в ходе осмотра на судне были обнаружены орудия промысла.

Ранее сообщалось, что у побережья аннексированного Крыма российские пограничники в задержали украинское рыболовецкое судно ЯОД-2105 с четырьмя членами экипажа.