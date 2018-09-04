Порошенко рассказал, сколько украинцев "попробовали на вкус прелести" безвиза

Иллюстративное фото / espreso.tv

Количество граждан Украины, посетивших страны Европейского союза с момента запуска безвизового режима, уже достигло 1,29 млн человек.

Такую статистику президент Украины Петр Порошенко опубликовал на собственной странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, гарант Конституции также прокомментировал случившийся накануне запуск рейсов авиакомпании Ryanair с Украины в Европу. "Страны Европы становятся все более близкими [...]. Это очевидное доказательство того, что безвизовый режим с Европой, которого так ждали украинцы, работает успешно", — написал Порошенко.

Пост прездидента/ Facebook

Напомним, ранее в МИД Украины рассказали, скольким украинцам отказал во въезде в страны ЕС.