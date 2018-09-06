"Думали, мы друг друга пере**ашим". Вдова Захарченко "покрасовалась" перед камерами и пригрозила местью

Александр Захарченко с женой / "Донецкие новости"

Наталья Захарченко, вдова главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко, поучаствовала в пропагандистском мероприятии – поездке в зону боевых столкновений с ВСУ и беседе с боевиками. Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube. Во время поездки женщина Наталья заявила боевикам о том, что хочет отомстить за убийство мужа.

"В 2014 году он всех объединил, абсолютно разных людей […] (Сейчас) все хотят отомстить, и я хочу отомстить. Мы это сделаем, только по приказу. Все думали, что у нас сейчас хаос начнётся, что мы друг друга пере**ашим. Но нет, все объединились! Нам есть к чему стремиться, за что бороться, — заявила Наталья Захарченко.

Читайте такжеЛиквидация Захарченко: Тука спрогнозировал разборки среди боевиков ОРДЛОТакже она заявил о том, что будет продолжать дело убитого мужа и воплотит в жизнь его задумки и планы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Позднее появилась информация о том, что главаря "ДНР" ликвидировали офицеры российского ГРУ. Затем в Сети появились фото подозреваемых в совершении убийства. Далее, на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, делегация Украины устроила демарш из-за смерти Захарченко.