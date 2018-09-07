В Италии заработало "гнездо разврата" с секс-куклами вместо путан: опубликовано видео

Секс-кукла / News Need News

На Апеннинском полуострове, в Италии открыли первый бордель с секс-куклами вместо путан.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала The Local. Согласно обнародованным данным, владельцы заведения не рекламируют свои услуги. Однако, по их словам, в бордель, находящийся в неприметном доме на северо-западе города Турин, постоянно приходят посетители.

Клиентам предлагают на выбор восемь силиконовых секс-кукол − семь "женщин" и один "мужчина". Полчаса постельных утех с одной из них стоит 80 евро (около 2,6 тысячи гривен по нынешнему курсу). После каждого секс-сеанса кукол тщательно моют – не менее двух часов.

Хозяева борделя утверждают, что желающие стали обращаться к ним еще до открытия заведения. Сейчас результате график работы заведения расписан на недели вперед.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аналогичный бордель, с секс-куклами, открылся в Париже.